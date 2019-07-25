موريتانيا تعلن الحداد ثلاثة أيام في أعقاب وفاة الباجي قايد السبسي

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أعلنت الجمهورية الإسلامية الموريتاينية، الخميس، الحداد لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن رئاسة الجمهورية في موريتانيا أصدرت مرسوما قررت فيه "الحداد لمدة ثلاثة أيام على امتداد التراب الوطني" بدءا من يوم الخميس 25 جويلية، إثر وفاة "رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الباجي قايد السبسي".
يذكر، في نفس السياق، أنه تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام بكل من الأردن ولبنان وفلسطين والجزائر .
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، بأن رئاسة الجمهورية في موريتانيا أصدرت مرسوما قررت فيه "الحداد لمدة ثلاثة أيام على امتداد التراب الوطني" بدءا من يوم الخميس 25 جويلية، إثر وفاة "رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الباجي قايد السبسي".
يذكر، في نفس السياق، أنه تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام بكل من الأردن ولبنان وفلسطين والجزائر .
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Par:mandhouj (France )
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