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سيدي بوزيد: احياء الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الحاج محمد البراهمي بمسقط راسه بمعتمدية سوق الجديد

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - احيت عشية اليوم الخميس عائلة الشهيد محمد البراهمي وعدد من مكونات المجتمع المدني الذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الحاج محمد البراهمي بمقر سكنى العائلة وبمدرسة الشهيد محمد البراهمي بمعتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.

وقد أشار السعدي براهمي شقيق الشهيد الحاج محمد البراهمي في تصريح لوات الى ان قضية الشهيد محمد البراهمي لم تشهد اي مستجدات وبقيت تراوح مكانها .
وقال "ان سر اغتيال البراهمي موجود في وزارة الداخلية وانه لا تتوفر الإرادة السياسية في تونس لكشف حقيقة اغتيال محمد البراهمي وانه تم اخفاء هذا السر على غرار ما فعلوا عند اغتيال شكري بلعيد" .


يشار الى انه تم الغاء العديد من الفقرات المبرمجة لاحياء ذكرى استشهاد البراهمي والمتثلقة اساسا في القاء عدد من المداخلات الشعرية وتقديم عرض للاغاني الملتزمة وتكريم المؤسسة الامنية والمتفوقين في المناظرات الوطنية لتزامن هذه الذكرى مع فقدان تونس لرئيسها محمد الباجي قائد السبسي.

  
  
     
  
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