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نبيل بفون بعد لقاء مع محمد الناصر، 15 سبتمبر 2019 يبقى ''تاريخا مبدئيا'' لإجراء الانتخابات الرئاسية

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - قال نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن تاريخ 15 سبتمبر 2019 كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية "يبقى تاريخا مبدئيا إلى حين تأكيده غدا الجمعة بعد مزيد التداول فيه"، معلنا أنه سيتم فتح باب الترشحات للرئاسية في شهر أوت المقبل.

وأكد بفون في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه مساء الخميس في قصر باردو برئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، أنه "إلى حد الآن، لا تغيير في رزنامة الانتخابات التشريعية، ومازال موعدها مقررا ليوم 6 أكتوبر 2019".


وأشار إلى "إمكانية حصول تداخل في المواعيد الانتخابية بسبب تقديم الانتخابات موعد الرئاسية"، لافتا إلى أن "هذا الأمر فرضه الدستور، ولا يمكن تجاوزه".

وأفاد رئيس هيئة الانتخابات بأن "الرئيس المكلف محمد الناصر أكد خلال هذا اللقاء تمسكه بمبادئ الدستور وبمهلة التسعين يوما لإجراء الانتخابات الرئاسية".

  
  
     
  
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