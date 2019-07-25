إيمانويل ماكرون: لقد فقدت فرنسا صديقا وفقدت الجمهورية التونسية قائدا شجاعا

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في برقية تعزية، باسمه وباسم الشعب الفرنسي، ببالغ عبارات المواساة والتضامن مع عائلة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي والشعب التونسي الصديق في هذا المصاب الجلل.
وجاء في نص برقية التعزية، التي تم نشرها اليوم الخميس، بالموقع الرسمي للقصر الرئاسي الفرنسي "الإليزي"، "لقد رحل الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم الذي تحتفل فيه بلاده بعيد الجمهورية، وكأن قدره مرتبط بقدر تونس".
وأضاف قوله "لقد فقدت فرنسا صديقا، وفقدت الجمهورية التونسية قائدا شجاعا ترأس بلاده في فترة أساسية وفارقة من تاريخها.
. لقد تصدى لكل الظلاميين ليبني المستقبل ويرسي الديمقراطية ويحقق التقدم".
وجاء في نص برقية التعزية، التي تم نشرها اليوم الخميس، بالموقع الرسمي للقصر الرئاسي الفرنسي "الإليزي"، "لقد رحل الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم الذي تحتفل فيه بلاده بعيد الجمهورية، وكأن قدره مرتبط بقدر تونس".
وأضاف قوله "لقد فقدت فرنسا صديقا، وفقدت الجمهورية التونسية قائدا شجاعا ترأس بلاده في فترة أساسية وفارقة من تاريخها.
. لقد تصدى لكل الظلاميين ليبني المستقبل ويرسي الديمقراطية ويحقق التقدم".
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Par:mnasser57 (Canada )
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