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موكب جنازة رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسي بعد غد السبت

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى أن موكب الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسي ستنتظم بعد يوم غد السبت 27 جويلية 2019.

وأضاف الجهيناوى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس أنه سيحضر إجتماعا سيعقد عشية اليوم باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للإعداد للترتيبات الخاصة بهذه الجنازة الوطنية، موضحا أن هذا الاجتماع سيلتئم إبان اداء الناصر اليمين الدستورية لتولى منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية.


وأفاد بأن السفارات والبعثات القنصلية في الخارج قامت بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على روح الفقيد وستفتح غدا سجل التعازى، لافتا الى أن الوزارة قامت بتأجيل الدورة 37 لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التى كانت مبرمجة من 26 إلى 30 جويلية 2019 .

كما أكد أن الوزارة تلقت العديد من برقيات التعازى الصادرة عن قادة العالم نظرا للمكانة الخاصة التى يحظى بها لديهم رئيس الدولة الراحل، مبينا أن عددا من القادة والشخصيات الدولية وأصدقاء تونس عبروا عن رغبتهم في حضور موكب الجنازة.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 186386

Nourless  (France)  |Jeudi 25 Juillet 2019 à 17h 21m |           
Mes condoléances a tout le peuple qui a aimé et a sa famille.
c'est vrai il était président de la république mais quelqu'un peux me dire qu'es ce qu'il a fait d’exception que dalle moi je pense qu'il faut pas faire trop car juste hier soir tout le monde c'est moquait de lui et que son age plus grand que la république qu'on faite et je ne sais pas alors mrs mesdames arrêter votre hypocrisie et basta des funérailles comme tout le monde il n'est qu'un cadavre d'un esclave de Dieu alors les
protocoles ne servent plus a rien qu'es ce qu'il a présenter devant son créateur pas un cercueil de tel prix et tel ou tel personnalité deux mettre de tissu blanc sans marque c'est tout...

Amir1  ()  |Jeudi 25 Juillet 2019 à 17h 02m |           
وفاة اول رئيس منتخب
نريدها جنازة تليق بتونس الحرية والديمقراطية
نريد أن يمشي الجميع في جنازته تمثيلا لوحدة المصلحة والمصير وحب الوطن
وأن الخلاف لا يفسد للود قضية ولنبين للعرب خصوصا وللعالم عموما أن المرحوم كان رئيسا
لكل التونسيين من معه ومن لا وأنا اخترنا الديمقراطية وسيلة والصندوق حكما ورضينا بنتائجه
وأن الباجي منا وأنه قاد السفينة ولم يسلم تونس إلا لأبنائها
رحم الله الرئيس السبسي وجعل مثواه الجنة



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