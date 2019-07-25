موكب جنازة رئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسي بعد غد السبت

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى أن موكب الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية الراحل الباجى قايد السبسي ستنتظم بعد يوم غد السبت 27 جويلية 2019.
وأضاف الجهيناوى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس أنه سيحضر إجتماعا سيعقد عشية اليوم باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للإعداد للترتيبات الخاصة بهذه الجنازة الوطنية، موضحا أن هذا الاجتماع سيلتئم إبان اداء الناصر اليمين الدستورية لتولى منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية.
وأفاد بأن السفارات والبعثات القنصلية في الخارج قامت بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على روح الفقيد وستفتح غدا سجل التعازى، لافتا الى أن الوزارة قامت بتأجيل الدورة 37 لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التى كانت مبرمجة من 26 إلى 30 جويلية 2019 .
كما أكد أن الوزارة تلقت العديد من برقيات التعازى الصادرة عن قادة العالم نظرا للمكانة الخاصة التى يحظى بها لديهم رئيس الدولة الراحل، مبينا أن عددا من القادة والشخصيات الدولية وأصدقاء تونس عبروا عن رغبتهم في حضور موكب الجنازة.
وأضاف الجهيناوى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس أنه سيحضر إجتماعا سيعقد عشية اليوم باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر للإعداد للترتيبات الخاصة بهذه الجنازة الوطنية، موضحا أن هذا الاجتماع سيلتئم إبان اداء الناصر اليمين الدستورية لتولى منصب رئيس مؤقت للجمهورية التونسية.
وأفاد بأن السفارات والبعثات القنصلية في الخارج قامت بتنكيس الأعلام الوطنية حدادا على روح الفقيد وستفتح غدا سجل التعازى، لافتا الى أن الوزارة قامت بتأجيل الدورة 37 لندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التى كانت مبرمجة من 26 إلى 30 جويلية 2019 .
كما أكد أن الوزارة تلقت العديد من برقيات التعازى الصادرة عن قادة العالم نظرا للمكانة الخاصة التى يحظى بها لديهم رئيس الدولة الراحل، مبينا أن عددا من القادة والشخصيات الدولية وأصدقاء تونس عبروا عن رغبتهم في حضور موكب الجنازة.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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