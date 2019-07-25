Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى تسيير البرلمان بعد تولي محمد الناصر رئاسة الجمهورية

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب الشعب كنائب أول لرئيس البرلمان ،اثر انتقال محمد الناصر لتولي مهام رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الخميس.

وأضاف مورو في تصريح اعلامي أن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا تفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن "الوضع الحالي لا يتمثل في شغور في رئاسة المجلس".
وأوضح أن رئيس مجلس نواب الشعب سيسلم مهامه في رئاسة جمهورية اثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظرف 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور التونسي.

وأكد أن هذا الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير روزنامة الانتخابات وفق ترجيحه.

  
  
     
  
cadre-ef94de6d7653eb25a69ce6f125fab620-2019-07-25 15:30:59






0 de 0 commentaires pour l'article 186382



En continu

أول أوسو

الخميس 25 جويلية 2019 | 22 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:16 19:34 16:16 12:33 05:19 03:35
35°
 33° % 24 :الرطــوبة
تونــس 25°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
33°-2541°-2737°-2434°-2333°-21
  • Avoirs en devises
    16054,1

  • (24 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21378 DT        1$ =2,87383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 juill)   307,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1564072260|186382 1857|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires