عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى تسيير البرلمان بعد تولي محمد الناصر رئاسة الجمهورية

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أكد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أنه سيتولى مهام تسيير مجلس نواب الشعب كنائب أول لرئيس البرلمان ،اثر انتقال محمد الناصر لتولي مهام رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الخميس.
وأضاف مورو في تصريح اعلامي أن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا تفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن "الوضع الحالي لا يتمثل في شغور في رئاسة المجلس".
وأوضح أن رئيس مجلس نواب الشعب سيسلم مهامه في رئاسة جمهورية اثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظرف 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور التونسي.
وأكد أن هذا الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير روزنامة الانتخابات وفق ترجيحه.
وأضاف مورو في تصريح اعلامي أن تولي الناصر لمهمة رئيس للجمهورية لا تفقده صفة رئيس مجلس نواب الشعب لأن "الوضع الحالي لا يتمثل في شغور في رئاسة المجلس".
وأوضح أن رئيس مجلس نواب الشعب سيسلم مهامه في رئاسة جمهورية اثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظرف 90 يوما كما ينص على ذلك الدستور التونسي.
وأكد أن هذا الأمر مطروح على الهيئة المستقلة للانتخابات القادرة على تغيير روزنامة الانتخابات وفق ترجيحه.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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