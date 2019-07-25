تنصيب محمد الناصر رئيسا للجمهورية بعد ظهر اليوم (مصطفى بن أحمد)

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - قال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد انه سيتم تنصيب رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسا للجمهورية في اجتماع لمكتب البرلمان بعد ظهر اليوم.
وأكد بن أحمد أن الناصر سيؤدي اليمين خلال هذه الجلسة المنتظرة أمام مكتب البرلمان ليتولى رئاسة الجمهورية.
وأضاف بن أحمد في تصريح اعلامي الخميس، أن غياب المحكمة الدستورية سيتم تعويضه باستشارة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إضافة الى رئيس محكمة التعقيب.
وأكد بن أحمد أن الناصر سيؤدي اليمين خلال هذه الجلسة المنتظرة أمام مكتب البرلمان ليتولى رئاسة الجمهورية.
وأضاف بن أحمد في تصريح اعلامي الخميس، أن غياب المحكمة الدستورية سيتم تعويضه باستشارة رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين إضافة الى رئيس محكمة التعقيب.
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