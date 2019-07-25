وزارة الداخلية: الوضع الامني مستقر ، ووزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح ل(وات) اليوم الخميس استقرار الوضع الأمنى في كامل تراب الجمهورية ، مشيرا الى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين وتعمل على المحافظة على الأمن العام.وقال " إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها وتقوم في الظرف الحالي بكل الاعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام وسلامة الافراد والممتلكات العامة والخاصة".وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.