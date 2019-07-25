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محمّد الناصر..الدولة ستستمر ورئيس البرلمان هو من يتولّى منصب رئاسة الجمهورية وفق الدستور

Jeudi 25 Juillet 2019

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر اليوم الخميس وعلى إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أنّ الدولة ستستمر وانّ رئيس مجلس نواب الشعب هو الذي يتولّى منصب رئاسة الجمهورية حسب ما يقتضيه الدستور.

وثمّن رئيس البرلمان في كلمة القاها بمقرّ مجلس نواب الشعب بباردو إثر اجتماعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ما قام به الفقيد الباجي قايد السبسي في بناء دولة الاستقلال وخلال رئاسته للجمهوريّة في السنوات الخمس الماضية مقدّما تعازيه للعائلة وللشعب التونسي.
ودعا الناصر التونسيين إلى تعزيز الصف والتضامن بهدف مواصلة الطريق وتحقيق مطامح الشعب التونسي.


  
  
     
  
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