يوسف الشاهد... تونس فقدت مناضلا وطنيا صادقا ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تدوينة نشرها على صفحته الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" "تونس فقدت برحيل الفقيد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي مناضلا وطنيا صادقا، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني، وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي".
ونعى رئيس الحكومة الفقيد الباجى قايد السبسي، داعيا الشعب التونسي إلى مزيد الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
وقال " كان لي شرف العمل معه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا، وخبرت عن قرب غيرته على تونس وحرصه على تغليب مصلحتها".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.
ونعى رئيس الحكومة الفقيد الباجى قايد السبسي، داعيا الشعب التونسي إلى مزيد الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
وقال " كان لي شرف العمل معه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا، وخبرت عن قرب غيرته على تونس وحرصه على تغليب مصلحتها".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي.
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Par:BABANETTOO (France )
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