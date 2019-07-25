تونس: إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الخميس، إعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، وذلك على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية، المغفور له بإذن الله تعالى الباجي قائد السبسي.
كما قرر الشاهد، إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
ليلى
كما قرر الشاهد، إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
ليلى
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Par:Moncef (Canada )
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