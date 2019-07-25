الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ينعي الرئيس الباجي قايد السبسي

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- نعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية، صباح الخميس، متقدما بأحرّ التّعازي وصادق مشاعر المواساة إلى الشعب التونسي وإلى عائلة الرئيس رحمه الله.واكد الاتحاد "أنّ الوفاء لمبادئ الرئيس وتكريم روحه تفرض على التونسيين التوحد في هذا الظرف الأليم والذّود عن أمن تونس واستقرارها وإنجاح تجربتها الديمقراطية الناشئة والوصول بها إلى برّ الأمان".واعتبر الاتحاد في بيان نعيه، أنّ وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في الذكرى 62 لإعلان الجمهورية (الموافق 25 جويلية من كلّ سنة)، إنمّا هو " تكريم لروح واحد من كبار رجالات الجمهورية.. الذي خدم تونس من مواقع مختلفة بكل مسؤولية".وأشاد الاتحاد في هذا الصدد، بالدور الهام والحاسم الذي قام به قايد السبسي، خلال الحوار الوطني الذي قاده الرباعي الوطني لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي عرفتها تونس سنة 2013 ، وهو الحوار الذي مكن تونس من الحصول على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015.وثمن في هذا الصدد، ما تحلى به الفقيد خلال الحوار الوطني من "روح مسؤولية ورصانة وحكمة وتغليبه دوما للمصلحة العليا للبلاد في تلك الفترة العصيبة"، قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في نوفمبر 2014، في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة أثارت إعجاب كل العالم ومثلت نقطة فارقة في تاريخ تونس الحديث، وعمله أثناء ترؤسه للبلاد في السنوات الأخيرة على الإعلاء من شأن تونس وتمسك بأمنها واستقرارها.