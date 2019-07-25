نبيل بفون: تغيير موعد الانتخابات الرئاسية أمر وارد

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عشية اليوم الخميس اجتماعا للنظر في المستجدات والتفاعل معها، بعد وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء رئيس الهيئة نبيل بفون.
وأوضح بفون أن تغيير موعد اجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، قائلا " وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية ، يتولّى استنادا الى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.
وأوضح بفون أن تغيير موعد اجراء الانتخابات الرئاسية أمر وارد ، قائلا " وفاة رئيس الجمهورية يفرض على الهيئة تغيير موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 17 نوفمبر 2019 في الداخل وأيام 15 و16 و17 نوفمبر في الخارج.
وينص الفصل 84 من الدستور على أنه في حالة الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية ، يتولّى استنادا الى ذلك رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يوما.
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Par:Potentialside (Tunisia )
Sur: وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي