التصنيف الشهري للفيفا- المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الثاني قاريا

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- تاخر المنتخب التونسي لكرة القدم اربعة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس ليصبح في المركز 29 عالميا لكنه حافظ على مرتبته الثانية قاريا برصيد 1496 نقطة.وبقي المنتخب السنيغالي الذي تقدم مرتبتين (20) في الصدارة قاريا ب1550 نقطة فيما تقدم المنتخب النيجيري الثالث قاريا 12 مركزا ليصبح في المركز 33 عالميا.وحقق المنتخب الجزائري المتوج بكاس امم افريقيا مصر 2019 قفزة عملاقة (28 مركزا) ليصبح في المركز 40 عالميا والرابع افريقيا.