وزير السياحة: ولاية باجة يجب ان تكون سياحية وتركيز مندوبية جهوية للسياحة سيدفع بها في هذا الاتجاه

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أكّد وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، الأربعاء، انه من الضروري أن تكون ولاية باجة سياحية وان الجهة ستشهد انطلاقة قويّة بهذا الإتجاه بعد تدشين مندوبية جهوية للسياحة.
وبيّن الطرابلسي أنّ ولاية باجة تزخر بمخزون طبيعي وسياحي كبير وان إفراد الجهة بمندوبية سيسهل متابعة الملفات المطروحة فى القطاع وعمل المقبلين على الاستثمار فيه معبرا عن استعداد الوزارة لدعم كل الراغبين فى بعث مشاريع سياحية وحاملي الأفكار.
وأعلن أنه ستتم المصادقة على بلدية تستور كبلدية سياحية والعمل على ايجاد تمويل لتهيئة معلم القصبة بمدينة باجة اضافة الى العمل على ادراج الجهة ضمن المسارات السياحية خاصّة وأنّها تتميّز بنشاطات سياحية شتوية ووجهة محبذة لعديد السياح كما ستشهد انطلاقة جديدة بعد تنفيذ المشروع السياحي بساحل الزوارع الذى انطلقت الدراسات المتعلقة به، بعد.
وتحدث عن عودة آداء النشاط السياحي إلى نسقه الطبيعي وعمل الوزارة استعدادا لما بعد الموسم الصيفي.
ويذكر ان وزير السياحة زار، الإربعاء، ولاية باجة لأوّل مرّة منذ توليه الاشراف على وزارة السياحة واطلع بالمناسبة على امكانيات الجهة فى قطاع الصناعات التقليدية ومشاغل الحرفيين فى مجال الصناعات الغذائية التقليدية والنجارة والزربية والمضوغ من خلال زيارة المنطقة الحرفية بقصر باردو ومعلم القصبة الاثري بمدينة باجة.
كما اطلع على يتوفر للجهة من إمكانات للسياحة البحرية والشاطئية بمناطق الزوارع والمقاصب وكاب نيقرو وديار الكاب بمعتمدية نفزة اضافة الى زيارة بطحاء تستور والمدينة العتيقة بها ومنزل حبيبة مسيكة.
وأعطى وزير السياحة والصناعات التقليدية، بالمناسبة، بمركز التوليد وطب الرضيع بمدينة باجة اشارة انطلاق البرنامج الوطنى حول الكشف المبكر عن سرطان الثدى ومنظومة التغطية الاجتماعية "احميني" بالمنطقة لفائدة النساء الفلاحات.
م/شريفة
وبيّن الطرابلسي أنّ ولاية باجة تزخر بمخزون طبيعي وسياحي كبير وان إفراد الجهة بمندوبية سيسهل متابعة الملفات المطروحة فى القطاع وعمل المقبلين على الاستثمار فيه معبرا عن استعداد الوزارة لدعم كل الراغبين فى بعث مشاريع سياحية وحاملي الأفكار.
وأعلن أنه ستتم المصادقة على بلدية تستور كبلدية سياحية والعمل على ايجاد تمويل لتهيئة معلم القصبة بمدينة باجة اضافة الى العمل على ادراج الجهة ضمن المسارات السياحية خاصّة وأنّها تتميّز بنشاطات سياحية شتوية ووجهة محبذة لعديد السياح كما ستشهد انطلاقة جديدة بعد تنفيذ المشروع السياحي بساحل الزوارع الذى انطلقت الدراسات المتعلقة به، بعد.
وتحدث عن عودة آداء النشاط السياحي إلى نسقه الطبيعي وعمل الوزارة استعدادا لما بعد الموسم الصيفي.
ويذكر ان وزير السياحة زار، الإربعاء، ولاية باجة لأوّل مرّة منذ توليه الاشراف على وزارة السياحة واطلع بالمناسبة على امكانيات الجهة فى قطاع الصناعات التقليدية ومشاغل الحرفيين فى مجال الصناعات الغذائية التقليدية والنجارة والزربية والمضوغ من خلال زيارة المنطقة الحرفية بقصر باردو ومعلم القصبة الاثري بمدينة باجة.
كما اطلع على يتوفر للجهة من إمكانات للسياحة البحرية والشاطئية بمناطق الزوارع والمقاصب وكاب نيقرو وديار الكاب بمعتمدية نفزة اضافة الى زيارة بطحاء تستور والمدينة العتيقة بها ومنزل حبيبة مسيكة.
وأعطى وزير السياحة والصناعات التقليدية، بالمناسبة، بمركز التوليد وطب الرضيع بمدينة باجة اشارة انطلاق البرنامج الوطنى حول الكشف المبكر عن سرطان الثدى ومنظومة التغطية الاجتماعية "احميني" بالمنطقة لفائدة النساء الفلاحات.
م/شريفة
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Par:kerker (France )
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