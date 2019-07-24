مونديال تحت 21 عاما لكرة اليد - المنتخب التونسي يتخطى نظيره السويدي ويصعد الى دور الثمانية

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - تاهل المنتخب التونسي للاواسط لكرة اليد الى الدور ربع النهائي لبطولة العالم تحت 21 عاما التي تحتضنها اسبانيا بفوزه على نظيره السويدي 29-26 (الشوط الاول 14-13) في المباراة التي اقيمت مساء يوم الاربعاء بمدينة فيغو لحساب الدور ثمن النهائي.
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس نظيره الكرواتي الذي ازاح من جهته منتخب ايسلندا 29-19.
وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي فازت الدنمارك على المجر 30-29 ومصر على صربيا 30-29 والنرويج على البرازيل 29-28 وسلوفينيا على كوريا الجنوبية 32-28 والبرتغال على المانيا 37-36 وفرنسا على اسبانيا 24-23.
برنامج الدور ربع النهائي
الخميس 25 جويلية 2019 بتوقيت تونس
س 17 و45دق / سلوفينيا - البرتغال س 17 و45دق / مصر - النرويج
س 20 / فرنسا - الدنمارك
س 20 / تونس - كرواتيا
وسيواجه المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس نظيره الكرواتي الذي ازاح من جهته منتخب ايسلندا 29-19.
وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي فازت الدنمارك على المجر 30-29 ومصر على صربيا 30-29 والنرويج على البرازيل 29-28 وسلوفينيا على كوريا الجنوبية 32-28 والبرتغال على المانيا 37-36 وفرنسا على اسبانيا 24-23.
برنامج الدور ربع النهائي
الخميس 25 جويلية 2019 بتوقيت تونس
س 17 و45دق / سلوفينيا - البرتغال س 17 و45دق / مصر - النرويج
س 20 / فرنسا - الدنمارك
س 20 / تونس - كرواتيا
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Par:kerker (France )
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