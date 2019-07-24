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استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
قدم أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بالقيروان استقالتهم إلى المكتب التنفيذي للحركة على خلفية القائمة المقترحة للانتخابات التشريعية معتبرين أنّها مسقطة.

ووفق اذاعة موزاييك قوبلت الاستقالة بالقبول بصفة أولية في انتظار انعقاد مجلس شورى جهوي إستثنائي ا الخميس تحت إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بمدينة القيروان لتدارس الوضعية.


  
  
     
  
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Kerker  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 23h 06m |           
جهل المرء هيّج القلب حقدا و سقاه سموم**ما للبرم و القذر حباب غير السّخط و الجنون**مسعر أنفسهم مذلّة و ظلما و كان مسرعها مهون**قلوب ملأها الغيظ تجادل بلا عقل فهم بقدرتهم لا يؤمنون**صمّت آذانهم و غشيت أبصارهم عن الحقّ و هم بمظاهرهم يجتنّون**في عيشهم خشونة وفي مقامهم مذلّة و حمق و هم لا يدركون**يُدخِلون الجدال في مجالسهم خشية الهزيمة و ماهم باليقين يعلمون**إنّ دليل عقل المرء فعله و الحياة أخلاق و تآخّ أو لا تكون**فقد الظّالون ثقة أنفسهم و ملئوا
حياتهم سقما و بهتانا فشابت عيوبهم و بقوا في جهلهم يضطجعون**لُهِفت أنفسهم بما لا يوجد بين أيديهم و نسوا ما أنعم الله عليهم من خيرات ، إنّ قاتلين الأمل في ظلمات لا يبصرون**بنون يركبون البحر هجرا لأوطانهم خشية الإملاق و في غربتهم يهانون و يقهرون**لو واجهوا الفقر و الدّمار و بنوا حياتهم بصدق و حكمة لأصبحوا في رغد يتمتّعون**لا يغيّر الله بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و يواجهوا الصّعاب بحسن النّظر و الصّبر و بالقدر هم يؤمنون**إنّ المؤمنين جنود لا تلهيهم
مناصب و لا يصيبهم اليأس و العجز يدخلون البهجة و السعادة في قلوب إخوتهم و هم فيها يتبادلون**شموس لا غروب لها، يفشون السلام و ينثرون الإبتسام والحكمة ، تخرّ لهم الطبيعة بخيراتها جزاء من ربّهم لعملهم و حسن خلقهم و أولائك هم المهتدون.
الدّكتور كمال لن.. أصيل الأرخبيل

Essoltan  (France)  |Mercredi 24 Juillet 2019 à 22h 24m |           
Péril en la demeure , je crois on va suivre JOHA (Épargnez ma tête et détruisez tout ) , ce-que cherche apparemment le père GHANNOUCHI ... Quel GACHIS .



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