استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان

Mercredi 24 Juillet 2019



قدم أعضاء المكتب الجهوي لحركة النهضة بالقيروان استقالتهم إلى المكتب التنفيذي للحركة على خلفية القائمة المقترحة للانتخابات التشريعية معتبرين أنّها مسقطة.ووفق اذاعة موزاييك قوبلت الاستقالة بالقبول بصفة أولية في انتظار انعقاد مجلس شورى جهوي إستثنائي ا الخميس تحت إشراف أحد أعضاء المكتب التنفيذي وذلك بمدينة القيروان لتدارس الوضعية.