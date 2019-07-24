بطولة افريقيا للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهي الدور الاول بالعلامة الكاملة ويضرب موعدا مع نظيره المصري في نصف النهائي

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- تاهل المنتخب التونسي الى الدور نصف النهائي لبطولة امم افريقيا للكرة الطائرة بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية 3-صفر (25-17 و25-14 و25-14) في المباراة التي اقيمت مساء يوم الاربعاء بقصر الرياضة بالمنزه لحساب المجموعة الاولى.وجمع المنتخب التونسي في اعقاب الدور الاول العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من اربعة انتصارات متتالية.ويحتل المنتخب الجزائري المركز الثاني ب6 نقاط وضمن بدوره الترشح الى الدور نصف النهائي بينما ياتي منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث ب3 نقاط ومنتخب التشاد في المرتبة الرابعة بنقطتين ومنتخب بوتسوانا في الصف الاخير بنقطة واحدة.ولحساب المجموعة الثانية ضمن المنتخبان الكاميروني والمصري تاهلهما الى المربع الذهبي بفوزهما على منتخبي بوروندي والكونغو بالنتيجة ذاتها 3-صفر.ويتصدر المنتخب الكاميروني الترتيب ب9 نقاط من 3 مقابلات متقدما على المنتخب المصري صاحب المركز الثاني الذي يملك نفس الرصيد لكن من 4 مقابلات.ويتقاسم المنتخبان الكونغولي والمغربي المركز الثالث ب3 نقاط لكل منهما امام منتخب بوروندي الذي يتذيل الترتيب بلا رصيد.وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم السبت المقبل، يواجه المنتخب التونسي نظيره المصري بينما يلاقي المنتخب الكاميروني نظيره الجزائري.ويستكمل الدور الاول يوم الخميس بمباريات الكونغو الديمقراطية والتشاد / وبوتسوانا والجزائر لحساب المجموعة الاولى والكونغو وبوروندي / والكاميرون والمغرب في اطار المجموعة الثانية.