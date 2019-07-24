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قفصة : ملاحظان دوليان عن مركز كارتر الدولي لملاحظة ومراقبة انتخابات 2019 في تونس يزوران مقر الهيئة الفرعية للانتخابات

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - زار يوم الاربعاء الملاحظان الدوليان على المدى الطويل عن المركز الدولي كارتر لملاحظة الانتخابات غانت رمضاني "Gent Ramadani" و سلمى شريف" Salma Sharif" مقرّ الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة وذلك في إطار مهمّة البعثة الدولية لهذا المركز لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 في تونس.

وقال الملاحظ عن هذا المركز غانت رمضاني في تصريح هاتفي لوات انّ فريقا يتكوّن من ملاحظين اثنين على المدى الطويل عن المركز الدولي كارتر قد أستهلّ أمس الثلاثاء مهمّته المتعلّقة بمتابعة المسار الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في تونس، مضيفا أن هذا الفريق قد كان له اليوم الابعاء لقاء بمقرّ الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بقفصة مع رئيس الهيئة وأعضائها تركّز حول سير عمليّة تقديم الترشحات للانتخابات البرلمانية لشهر أكتوبر القادم وأيضا حول السجل الانتخابي .
وقال إنّ عمل هذا الفريق سيتركّز خلال هذه الفترة على ملاحظة سير عمليّة إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية بدوائر قفصة وتوزر والقصرين وهي عملية بدأت يوم الاثنين 22 جويلية وتنتهي يوم 29 من نفس الشهر.

ولفت هذا الملاحظ الدولي إلى أن بعثة الملاحظين التابعين لمركز كارتر الدولي لملاحظة الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 في تونس ستتابع مختلف مراحل هذه المحطات الانتخابية بدءا بعملية تسجيل الناخبين إلى ما بعد الاعلان عن النتائج.
وأضاف أن بعثة هذا المركز لملاحظة انتخابات 2019 تتكوّن من 8 فرق ويضمّ كل فريق ملاحظين إثنين وستغطّي هذه الفرق كلّ الدوائر الانتخابية بالبلاد .
فم

  
  
     
  
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