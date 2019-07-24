تشريعية 2019 ... هيئة الانتخابات تفتح مكتبا بمقرّها المركزي لقبول الترشحات بدائرتين في الخارج

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات اليوم الاربعاء عن فتح مكتب قبول ترشحات بمقرّها المركزي لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعيّة عن دائرة "العالم العربي وباقي دول العالم" وعن دائرة "الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية" وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 جويلية الجاري.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنّ افتتاح المكتب للدائرتين سيكون من الخامسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بالنسبة للترشحات عن دائرة العالم العربي وباقي دول العالم ومن الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة مساء بالنسبة للترشحات عن دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية.
وكانت الهيئة قد نشرت أمس بلاغا وضّحت من خلاله بعض إجراءات الترشّح وذلك لتيسير عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 لدى الهيئات الفرعية بالخارج.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنّ افتتاح المكتب للدائرتين سيكون من الخامسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بالنسبة للترشحات عن دائرة العالم العربي وباقي دول العالم ومن الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة مساء بالنسبة للترشحات عن دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية.
وكانت الهيئة قد نشرت أمس بلاغا وضّحت من خلاله بعض إجراءات الترشّح وذلك لتيسير عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 لدى الهيئات الفرعية بالخارج.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:17
|19:35
|16:16
|12:33
|05:18
|03:34
|
26°
|25°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|25°-25
|37°-26
|41°-28
|37°-24
|32°-22
Follow @babnet_Tunisie
(129 444) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 651) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 503) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 468) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 57 838) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 53 907) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 564) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 242) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 972) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 397) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 588) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 713) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 472) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 459) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 743) البيان الفضيحة..
( 37 914) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 37 616) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 519) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 36 844) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 807) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:kerker (France )
Sur: استقالة جماعية لمكتب النهضة بالقيروان