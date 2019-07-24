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تشريعية 2019 ... هيئة الانتخابات تفتح مكتبا بمقرّها المركزي لقبول الترشحات بدائرتين في الخارج

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات اليوم الاربعاء عن فتح مكتب قبول ترشحات بمقرّها المركزي لفائدة المترشحين للانتخابات التشريعيّة عن دائرة "العالم العربي وباقي دول العالم" وعن دائرة "الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية" وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 جويلية الجاري.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أنّ افتتاح المكتب للدائرتين سيكون من الخامسة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال بالنسبة للترشحات عن دائرة العالم العربي وباقي دول العالم ومن الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة مساء بالنسبة للترشحات عن دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية.


وكانت الهيئة قد نشرت أمس بلاغا وضّحت من خلاله بعض إجراءات الترشّح وذلك لتيسير عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية لسنة 2019 لدى الهيئات الفرعية بالخارج.

  
  
     
  
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