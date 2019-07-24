وزارة التعليم العالي تعمل على ايجاد حل قبل موفى جويلية الجاري لاشكالية حجب اعداد الطلبة بعدد من المؤسسات الجامعية

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ايجاد حل قبل 31 جويلية الجاري لاشكالية حجب اعداد الطلبة، من قبل أساتذة مضربين بعدد من المؤسسات الجامعية، وفق ما أكده مدير عام التعليم العالي، عبد المجيد عمارة، في تصريح لـ(وات) اليوم الاربعاء.وأوضح عمارة ان المساعي متواصلة من أجل حل اشكالية حجب الأعداد بكل من كلية العلوم التابعة لجامعة صفاقس والمعهد التحضيري بصفاقس والمدرسة الوطنية للالكترونيك والاتصالات بصفاقس، فضلا عن كلية العلوم بقابس والمدرسة الوطنية بسوسة وكلية العلوم بالمنستير، لافتا الى أنه تم بجل الجامعات والكليات والمعاهد باقليم تونس الكبرى التصريح بنتائج الامتحانات.ودعا الاساتذة الجامعيين الى التحلي بروح المسؤولية والامتثال الى الواجب المهني وعدم حجب الاعداد حتى يتمكن الطلبة من معرفة نتائجهم ومساعدة الوزارة في حل هذا الاشكال قبل موفى جويلية الجاري.يشار الى أن منظوري اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" يواصلون تنفيذ اضراب اداري احتجاجا على عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 .