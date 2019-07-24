سوسة: لقاء إقليمي بسوسة حول شروط واجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- مثّلت شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدوائر الانتخابية في سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس 1 وصفاقس 2 والقيروان والقصرين محور اللقاء الاقليمي الذي نظمته اليوم بسوسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحضور عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة ومكوّنات المجتمع المدني.وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان هذا اللقاء كان مناسبة هامة لتقديم ومناقشة دليل الترشّحات الذي أعدّته الهيئة والذي يتضمن بالخصوص الإجراءات المتعلقة بتقديم الترشحات وآجالها واجال تقديم الطعون وطرقها وسلامتها القانونية.وذكر البرينصي ان أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أجابوا على جملة من استفسارات المشاركين في هذا اللقاء الإقليمي بما سيساعد المترشحين على تحقيق ضمانات كافية لقبول قائماتهم والحد من الأخطاء وتسهيل عمل الهيئات الفرعية، مبيّنا أن استفسارات المشاركين تعلقت بالخصوص بالتمويل العمومي واسترجاع المصاريف ومكان إمضاء الوثائق المطلوبة وإجراءات البت في مطالب الترشح الى جانب التساؤل عن مجال تدخل الهيئة المستقلة للانتخابات عند التشابه في تسميات بعض الأحزاب وفي الرموز.وأكّد عادل البرينصي من جهة أخرى ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو الوحيد المؤهّل للحديث عن مجريات الانتخابات التشريعية داعيا الى عدم الاخذ بعين الاعتبار بعض التصريحات الإعلامية التي تعمل على إرباك المشهد الانتخابي.