بن عروس : 50 مليون دينار القيمة الاستثمارية لاتفاقية شراكة بين مؤسسة ''مون بلان'' وشركة ''سوماف'' الايفوارية لانجاز وحدة لصناعة الثلاجات بمواصفات تونسية

Jeudi 25 Juillet 2019



وات

- أبرمت مؤخّرا المؤسسة الصناعية "مون بلان" التابعة لمجمع "بولينا القابضة " والمختصة في تصنيع الثلاجات اتفاقية استثمار مع شركة "سوماف" الايفوارية بقيمة 50 مليون دينار من أجل إنجاز وحدة صناعية بمواصفات تونسية في العاصمة أبيدجان مختصة في إنتاج الثلاجات، وفق ما ذكره اليوم قيس اللاّفي مدير التجارة والتسويق بمؤسسة "مون بلان" لمراسل (وات) بالجهة.وأوضح أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي في سياق انفتاح المجمع على الأسواق الخارجية ولاسيما منها السوق الافريقية الواعدة والتعريف بالتكنولوجيا التونسية في هذا المجال .وتتضمّن الاتفاقية الممضاة بعث وحدة مختصة في صناعة الثلاجات حسب المواصفة التونسية المعتمدة من قبل الشركة في تونس سواء من حيث نوعية المنشأة والمواصفات الفنية والمعمارية إضافة الى نوعية المواد الأولية المستعملة والآليات والمواد المستخدمة في التصنيع .وسيرافق إنشاء الوحدة الصناعية في العاصمة أبيدجان خبراء الشركة من اجل الاشراف واستكمال مراحل الإنجاز والتي من المتوقع ان تنتهي في بداية 2020 حيث ستبدأ مرحلة التصنيع الفعلي .وكان والي بن عروس علي سعيد أدى صباح الأربعاء زيارة ميدانية للاطلاع على ظروف العمل بالمؤسسة المنتصبة بمنطقة بومهل وبرامجها الاستثمارية على المستويين المحلّي والدولي حيث قدم له المسؤولون على الشركة الخطط الاستثمارية المقبلة والمواصفات الفنية التي تعتمدها الشركة التي تستحوذ لوحدها على 53 بالمائة من الطاقة الإنتاجية على المستوى الوطني .وتنتج الشركة التي حققت أرباحا جملية خلال سنة 2018 تجاوزت الـ3 مليون دينار120 الف ثلاجة و20 الف ثلاجة شديدة التبريد و10 الاف وحدة مطبخ ومن المقرّر أن تنطلق مع بداية سنة 2020 بمناسبة احتفالها بمرور 30 سنة على انشائها في انتاج التلفزات بنسق إنتاج أوّلي في حدود 40 الف وحدة والمكيّفات الهوائية بنحو 25 الف وحدة وذلك بعد ان تستكمل إنشاء قاعتي عرض بكل من جهتي صفاقس وقابس.ويعتبر مجمع بولينا القابضة من اكبر المجامع الاستثمارية بتونس حيث يضم 170 مؤسسة عاملة في تونس و40 مؤسسة منتصبة خارج حدود الوطن ويستثمر في عديد القطاعات على غرار الدواجن والأجهزة المنزلية والانشاءات والمواد الغذائية ومواد البناء وارضيات التبليط وغيرها وحقق المجمع خلال سنة 2018 أرباحا مالية قدّرت بنحو 2700 مليون دينار ويوفّر طاقة تشغيلية تجاوزت 25 الف بين عامل وإطار .