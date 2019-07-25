منوبة: انطلاق توزيع البطاقات الالكترونية بمقر ''الكنام'' لفائدة 78650 مضمونا اجتماعيا

Jeudi 25 Juillet 2019
وات - أعطيت يوم الاربعاء، إشارة انطلاق توزيع البطاقات الالكترونية بمقر الادارة الجهوية للصندوق الوطني للتامين على المرض الكائن بالمنطقة الصناعية بدوار هيشر ،و ذلك باشراف والي الجهة احمد السماوي والاطارات الجهوية.
وسينتفع بهذه البطاقة التي ستقلّص من تنقل المواطن إلى مكاتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ثمانية وسبعون ألف وست مائة وخمسين مضمونا اجتماعي بالجهة سيتمّ استدعائهم عبر إرساليات قصيرة وذلك بمعدل 120 إرسالية يوميا ، وهو عدد سيتضاعف مع نهاية العمل بالحصة الواحدة حسب تاكيد رئيس المكتب الجهوي للصندوق بمنوبة توفيق بالرايس .
واشار خلال معاينة المسؤولين لخدمات المكتب ولقاء الاعوان إلى أن الاستعداد الكبير من الجميع لانجاح عملية توزيع توزيع البطاقات ستتواصل على امتداد الفترات المقبلة بنسق تصاعدي ومنظم ووفق روزنامة مضبوطة سيكون منطلقها إرسالية قصيرة للضمون الاجتماعي ثم تسليم المعني مباشرة لبطاقته .
وأوضح أن البطاقة ستشمل في مرحلة أولى مضموني المنظومة العمومية على أن تعمّم لاحقا على منظموتي استرجاع المصاريف وطبيب العائلة، مضيفا المضمونين الاجتماعيين بالجهة الى التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة على الرقم 85666 والاتصال بإدارة المركز لتحيين ارقام هواتفهم الجوالة في حالة تغييرها.أن توزيع البطاقة سيقتصر بالجهة على المكتب الجهوي بمنوبة فقط في انتظار انطلاق التوزيع بمكتب الجديدة لاحقا داعيا
وسينتفع بهذه البطاقة التي ستقلّص من تنقل المواطن إلى مكاتب الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتساهم في تطوير منظومة التأمين الصحي ثمانية وسبعون ألف وست مائة وخمسين مضمونا اجتماعي بالجهة سيتمّ استدعائهم عبر إرساليات قصيرة وذلك بمعدل 120 إرسالية يوميا ، وهو عدد سيتضاعف مع نهاية العمل بالحصة الواحدة حسب تاكيد رئيس المكتب الجهوي للصندوق بمنوبة توفيق بالرايس .
واشار خلال معاينة المسؤولين لخدمات المكتب ولقاء الاعوان إلى أن الاستعداد الكبير من الجميع لانجاح عملية توزيع توزيع البطاقات ستتواصل على امتداد الفترات المقبلة بنسق تصاعدي ومنظم ووفق روزنامة مضبوطة سيكون منطلقها إرسالية قصيرة للضمون الاجتماعي ثم تسليم المعني مباشرة لبطاقته .
وأوضح أن البطاقة ستشمل في مرحلة أولى مضموني المنظومة العمومية على أن تعمّم لاحقا على منظموتي استرجاع المصاريف وطبيب العائلة، مضيفا المضمونين الاجتماعيين بالجهة الى التسجيل في خدمة الارساليات القصيرة على الرقم 85666 والاتصال بإدارة المركز لتحيين ارقام هواتفهم الجوالة في حالة تغييرها.أن توزيع البطاقة سيقتصر بالجهة على المكتب الجهوي بمنوبة فقط في انتظار انطلاق التوزيع بمكتب الجديدة لاحقا داعيا
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Par:raisonnable ( )
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