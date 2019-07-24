عطلة عيد الجمهورية: عدد من القباضات المالية تفتح أبوابها يوم غد بصفة استثنائية

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أنّه في إطار تسهيل استكمال ملفّات المترشحين للانتخابات التشريعية 2019، تقـرّر تأمين حصص عمل استثنائية بعدد من القباضات المالية خلال عطلة عيد الجمهورية غدا الخميس 25 جويلية 2019 ويوم السبت 27 جويلية 2019 وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال (غلق الشبابيك ساعة قبل هذا التوقيت).
وفيما يلي قائمة القباضات التي ستفتح أبوابها يومي 25 و27 جويلية (ويمكن الإطّلاع عليها كذلك على موقع واب وزارة الماليّة http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=ar-AA
وعلى صفحتها الرسميّة على الفايسبوك):https://www.facebook.com/MFTunisie
تونس1 القباضة المالية نهج المحطة تونس2 القباضة المالية بباردو تونس3 القباضة المالية المرسى بن عروس القباضة المالية المدينة الجديدة بن عروس منوبة القباضة المالية الدندان أريانة القباضة المالية نهج الجنة باريانة باجة القباضة المالية 18العربي زروق بباجة بنزرت القباضة المالية نهج طارق بن زياد ببنزرت قابس القباضة المالية نهج 9 أفريل قابس الكاف القباضة المالية نهج بيروت بالكاف المهدية القباضة المالية علي بلهوان بالمهدية القيروان القباضة المالية المنصورة بالقيروان القصرين القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بالقصرين قبلي القباضة المالية بقبلي مدنين القباضة المالية عبد الحميد القاضي بمدنين المنستير القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة عدد2 بالمنستير نابل القباضة المالية شارع فرنسا بنابل القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة قرمبالية صفاقس1 أبو القاسم الشابي بصفاقس صفاقس2 القباضة المالية العربي زروق بصفاقس سيدي بوزيد القباضة المالية شارع الجمهورية سيدي بوزيد سليانة القباضة المالية شارع الطيب المهيري بسليانة سوسة القباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة تطاوين القباضة المالية نهج احمد التليلي بتطاوين توزر القباضة البلدية بتوزر جندوبة القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة قفصة القباضة المالية نهج فرحات حشاد عدد3 زغوان القباضة المالية الحي الإداري زغوان
وفيما يلي قائمة القباضات التي ستفتح أبوابها يومي 25 و27 جويلية (ويمكن الإطّلاع عليها كذلك على موقع واب وزارة الماليّة http://www.finances.gov.tn/index.php?lang=ar-AA
وعلى صفحتها الرسميّة على الفايسبوك):https://www.facebook.com/MFTunisie
تونس1 القباضة المالية نهج المحطة تونس2 القباضة المالية بباردو تونس3 القباضة المالية المرسى بن عروس القباضة المالية المدينة الجديدة بن عروس منوبة القباضة المالية الدندان أريانة القباضة المالية نهج الجنة باريانة باجة القباضة المالية 18العربي زروق بباجة بنزرت القباضة المالية نهج طارق بن زياد ببنزرت قابس القباضة المالية نهج 9 أفريل قابس الكاف القباضة المالية نهج بيروت بالكاف المهدية القباضة المالية علي بلهوان بالمهدية القيروان القباضة المالية المنصورة بالقيروان القصرين القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة بالقصرين قبلي القباضة المالية بقبلي مدنين القباضة المالية عبد الحميد القاضي بمدنين المنستير القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة عدد2 بالمنستير نابل القباضة المالية شارع فرنسا بنابل القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة قرمبالية صفاقس1 أبو القاسم الشابي بصفاقس صفاقس2 القباضة المالية العربي زروق بصفاقس سيدي بوزيد القباضة المالية شارع الجمهورية سيدي بوزيد سليانة القباضة المالية شارع الطيب المهيري بسليانة سوسة القباضة المالية نهج الاستقلال بسوسة تطاوين القباضة المالية نهج احمد التليلي بتطاوين توزر القباضة البلدية بتوزر جندوبة القباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة قفصة القباضة المالية نهج فرحات حشاد عدد3 زغوان القباضة المالية الحي الإداري زغوان
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Par:Goldabdo (Tunisia )
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