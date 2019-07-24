حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- أفادت وزارة الداخليّة بأنّ رئيس الحكومة قرّر إجراء حركة جزئيّة بسلك الولاة تمّ بمقتضاها تعيين كل من- رجاء الطرابلسي والية على منوبة- محمّد سمشة واليا على القصرين- عبد الفتاح شقشوق واليا على المهدية- محمد بورقيبة واليا على القيروانوأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه سيتمّ دعوة الذين تمّ إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى.