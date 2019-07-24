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حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أفادت وزارة الداخليّة بأنّ رئيس الحكومة قرّر إجراء حركة جزئيّة بسلك الولاة تمّ بمقتضاها تعيين كل من

- رجاء الطرابلسي والية على منوبة
- محمّد سمشة واليا على القصرين

- عبد الفتاح شقشوق واليا على المهدية
- محمد بورقيبة واليا على القيروان

وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه سيتمّ دعوة الذين تمّ إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى.

  
  
     
  
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