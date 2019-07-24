حركة جزئيّة بسلك الولاة تونس

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - أفادت وزارة الداخليّة بأنّ رئيس الحكومة قرّر إجراء حركة جزئيّة بسلك الولاة تمّ بمقتضاها تعيين كل من
- رجاء الطرابلسي والية على منوبة
- محمّد سمشة واليا على القصرين
- عبد الفتاح شقشوق واليا على المهدية
- محمد بورقيبة واليا على القيروان
وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه سيتمّ دعوة الذين تمّ إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى.
- رجاء الطرابلسي والية على منوبة
- محمّد سمشة واليا على القصرين
- عبد الفتاح شقشوق واليا على المهدية
- محمد بورقيبة واليا على القيروان
وأوضحت الداخلية في بلاغ لها أنه سيتمّ دعوة الذين تمّ إنهاء تكليفهم إلى القيام بمهام أخرى.
En continu
- 10:46 فاشلون مع سبق الإنتخاب..
- Hier 20:39 ميناء حلق الوادي: حجز 15082حبة اكستازي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:17
|19:35
|16:16
|12:33
|05:18
|03:34
|
31°
|31°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|31°-23
|36°-26
|42°-27
|35°-24
|33°-23
Follow @babnet_Tunisie
(129 425) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 95 576) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 498) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 463) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 57 526) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 53 720) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 47 561) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 232) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 45 966) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 244) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 44 579) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 644) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 470) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 296) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 38 741) البيان الفضيحة..
( 37 608) الباك الفرنسية: يسر العبيدي من ن
( 37 188) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 36 996) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 36 832) الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكا
( 36 739) صفاقس : الجمهور ينسحب من عرض جميلة
Par:Goldabdo (Tunisia )
Sur: تقديم قائمات انتخابية للانتخابات التشريعية باسم ''حزب الجبهة الشعبية'' في كل الدوائر