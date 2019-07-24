وزير الخارجية يتحادث مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

Mercredi 24 Juillet 2019



باب نات

- تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 24 جويلية 2019 بمقر الوزارة، مع وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد المجدلاني.ونوه وزير الخارجية خلال اللقاء الذي حضره سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم، بعمق روابط الأخوة التي تجمع الشعبين التونسي والفلسطيني لافتا إلى أن التطور المطّرد لنسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي الدولتين مؤشر مهم على الحركية التي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.كما ذكّر الوزير مجددا خلال اللقاء بمواقف تونس الثابتة الداعمة لنضالات الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا استعداد بلادنا في ظلّ ترؤّسها للقمة العربية وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي بداية من غرة جانفي 2020، لمعاضدة كل الجهود الهادفة إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمامات الرأي العام الدولي، وإلى إحياء المفاوضات على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حلّ الدولتين.من جهته أثنى الوزير الفلسطيني على المساندة الدائم لتونس حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية مؤكدا قناعة الشعب الفلسطيني بأن قضيته تسكن وجدان كل التونسيين.كما أطلع وزير الخارجية على تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل تكرر الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي والمقدسات الفلسطينية، مشددا على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة ورفضه لأي حل لا يستجيب لتطلعاته ولا يكرس حقوقه في نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.يذكر أن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني يؤدي دعوة من السيد وزير الشؤون الاجتماعية زيارة عمل إلى تونس يلتقي خلالها عددا من سامي المسؤولين التونسيين.