قابس: لقاء جهوي موسّع حول شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- نظّت اليوم الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس لقاء جهويا موسّعا حول شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية ضم عددا من ممثّي الأحزاب السياسية والإعلاميين.واستعرض رئيس هذه الهيئة فرحات يحمد في مداخلة قدمها بالمناسبة الشروط المتعلقة بالمترشح وبالقائمة الانتخابية وبالتسمية والرمز مبينا أن المترشح لهذه الانتخابات لا يمكن ان يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومن بينها صدور حكم بات بالإدانة من اجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي أو صدور حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع.وتطرّ يحمد أيضا إلى الشروط التي يجب ان تتوفر في القائمة الأصلية والتكميلية ومنها أن تتضمّن ترتيبا تسلسليا للمترشحين وتحترم مبدأ التناصف وقاعدة التناوب، مبيّنا أنه لا يمكن التقدّم بأكثر من قائمة واحدة في نفس الدائرة الانتخابية كما يمنع الترشّح ضمن أكثر من قائمة.وفي استعراضه للشروط المتعلقة بالتسمية والرمز بين يحمد أن القانون يمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية وان يتوجب استعمال نفس التسمية أو الرمز من قبل الحزب أو الائتلاف المترشح في أكثر من دائرة انتخابية مشيرا إلى وجود تحجيرات عامة تتعلق بالتسمية أو الرمز من بينها ان لا يكون رمز القائمة علم الجمهورية التونسية أو شعارها أو أن يتضمن دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التميز.من جهتها استعرضت عضو الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات سارة خضر في هذا اللقاء الجهوي إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية ومن ذلك تقديم ملف الترشح بمقرّ الهيئة الفرعية خلال الفترة المتراوحة بين 22 و29 جويلية وان يتم تقديم هذا الملف من قبل رئيس القائمة او ممثلها من احد أعضاءها.وبيّنت خضر ان الهيئة الفرعية تتولى في مرحلة أولى تفحص ملف الترشح يدويا وتتثبت من الإمضاءات والتنصيصات ليقع بعد ذلك المرور إلى مكتب الإعلامية لإيداع الملف وتسلّم الوصل الالكتروني الذي يتم التنصيص فيه على وجود اخلالات من عدمها سواء كانت هذه الاخلالات تهم احد المترشحين أو القائمة ككل أو التسمية أو الرمز أو غيرها من الشروط المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية.وأضافت أنه يمكن عند وجود إخلالات في ملف الترشح تصحيح الوضعية اختياريا الى حدود يوم 29 جويلية كما يمكن للهيئة عند البت في الملفات ان ترسل تنابيه للقائمات التي لديها إخلالات قابلة للتصحيح وتمهلها 24 ساعة للقيام بهذه العملية.