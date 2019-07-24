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دورة ستانكوفيتش - المنتخب التونسي في المركز الثالث

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - انهى المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في دورة ستانكوفيتش الدولية بالصين في المركز الثالث بعد فوزه اليوم في المباراة الترتيبة على منتخب لاتفيا 74-71 وكان المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم امام نظيره الصيني 74/50 في مباراة نصف نهائي الدورة يوم الثلاثاء .

وشارك المنتخب الوطني لكرة السلة في دورة ستانكوفيتش الدولية بالصين بمعية منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا وكان الفريق الوطني فاز في مباراة تحضيرية سبقت الدورة على لاتفيا 50-45 .


ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة العالم التي ستستضيفها الصين من 31 اوت الى 15 سبتمبرالمقبلين ر/ زهو

  
  
     
  
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