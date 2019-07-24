دورة ستانكوفيتش - المنتخب التونسي في المركز الثالث

Mercredi 24 Juillet 2019



وات

- انهى المنتخب التونسي لكرة السلة مشاركته في دورة ستانكوفيتش الدولية بالصين في المركز الثالث بعد فوزه اليوم في المباراة الترتيبة على منتخب لاتفيا 74-71 وكان المنتخب التونسي لكرة السلة انهزم امام نظيره الصيني 74/50 في مباراة نصف نهائي الدورة يوم الثلاثاء .وشارك المنتخب الوطني لكرة السلة في دورة ستانكوفيتش الدولية بالصين بمعية منتخبات الصين وكرواتيا ولاتفيا وكان الفريق الوطني فاز في مباراة تحضيرية سبقت الدورة على لاتفيا 50-45 .ويستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة العالم التي ستستضيفها الصين من 31 اوت الى 15 سبتمبرالمقبلين ر/ زهو