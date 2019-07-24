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غازي القروي يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

Mercredi 24 Juillet 2019

Mercredi 24 Juillet 2019
باب نات - مثل صباح اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، غازي القروي، أمام القطب القضائي الإقتصادي والمالي، وذلك على خلفية الشكاية التي رفعتها منظّمة ''أنا يقظ'' ضد الأخوين غازي القروي ونبيل القروي.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر يوم 15 جويلية الجاري، تأجيل الاستنطاق إلى جلسة اليوم بطلب من هيئة الدفاع لتقديم المؤيدات اللازمة.

اليوم استكمال استنطاق نبيل القروي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي


كما يواصل قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس العاصمة، اليوم الأربعاء 24 جويلية 2019، استنطاق نبيل القروي، في القضية المرفوعة ضده من قبل منظمة "أنا يقظ".

وكان عميد قضاة التحقيق، قد استمع لنبيل القروي أمس الثلاثاء في جلسة استماع دامت حوالي 8 ساعات .

  
  
     
  
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