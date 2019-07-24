القبض على شاب بمدينة غار الدماء يشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

Mercredi 24 Juillet 2019
وات - تم، الثلاثاء بالسوق الأسبوعية بمدينة غار الدماء (ولاية جندوبة)، القبض على شاب من مواليد 1996 يشتبه في انتمائه إلى كتيبة عقبة ابن نافع التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وقد تبين أن هذا الشاب محل تفتيش ومطلوب لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة، وفق ما أكده مصدر إداري سام بالجهة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف ذات المصدر أن الشاب، وحسب التحريات الأولية، يشتبه في علاقته بإحدى المجموعات المتحصنة بجبال معتمدية غار الدماء، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد تبين أن هذا الشاب محل تفتيش ومطلوب لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة، وفق ما أكده مصدر إداري سام بالجهة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف ذات المصدر أن الشاب، وحسب التحريات الأولية، يشتبه في علاقته بإحدى المجموعات المتحصنة بجبال معتمدية غار الدماء، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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