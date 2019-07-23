بطولة افريقيا للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-صفر

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم بقاعة رادس على نظيره الجزائري بنتيجة 3-صفر في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة افريقيا للكرة الطائرة .وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 25-20- و25-20 و25-19 ويتقدم المنتخب التونسي ترتيب مجموعته برصيد ثلاث انتصارات ( 9 نقاط ) من ثلاث مقابلات يليه منتخب الجزائر ( 3 نقاط من مقابلتين) وكونغو الديمقراطية ( 3 نقاط من مقابلتين ) والتشاد ( 2 من مقابلتين) وبوتسوانا (1 من 3 مقابلات) .ويخوض المنتخب التونسي غدا مقابلته الاخيرة في الدور الاول مع منتخب كونغو الديمقراطية في الجولة الرابعة للبطولة فيما تستكمل منتخبات المجموعة مقابلاتها في الدور الاول يوم الخميس .ويكون المنتخب التونسي قد قطع خطوة حاسمة الى نصف النهائي للبطولة كما يبدو المنتخب الجزائري الاقرب ليكون المتاهل الثاني عن المجموعة الاولى الى نصف النهائي.المجموعة الاولى التشاد - بوتسوانا 3-2 تونس - الجزائر 3-صفرالمجموعة الثانية المغرب-البورندي 3-1 مصر-الكامرون صفر-3المجموعة الاولى الجزائر - الكونغو الديمقراطية 3-صفر تونس - بوتسوانا 3-صفرالمجموعة الثانية المغرب - الكونغو 1 - 3 مصر - بوروندي 3 - صفرالمجموعة الاولى الكونغو الديمقراطية - بوتسوانا 3-صفر تونس - التشاد 3-صفرالمجموعة الثانية الكامرون - الكونغو 3-صفر مصر - المغرب 3-1