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بطولة افريقيا للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-صفر

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة اليوم بقاعة رادس على نظيره الجزائري بنتيجة 3-صفر في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن بطولة افريقيا للكرة الطائرة .

وجاءت تفاصيل الاشواط كالاتي 25-20- و25-20 و25-19 ويتقدم المنتخب التونسي ترتيب مجموعته برصيد ثلاث انتصارات ( 9 نقاط ) من ثلاث مقابلات يليه منتخب الجزائر ( 3 نقاط من مقابلتين) وكونغو الديمقراطية ( 3 نقاط من مقابلتين ) والتشاد ( 2 من مقابلتين) وبوتسوانا (1 من 3 مقابلات) .



ويخوض المنتخب التونسي غدا مقابلته الاخيرة في الدور الاول مع منتخب كونغو الديمقراطية في الجولة الرابعة للبطولة فيما تستكمل منتخبات المجموعة مقابلاتها في الدور الاول يوم الخميس .

ويكون المنتخب التونسي قد قطع خطوة حاسمة الى نصف النهائي للبطولة كما يبدو المنتخب الجزائري الاقرب ليكون المتاهل الثاني عن المجموعة الاولى الى نصف النهائي.


نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 :
المجموعة الاولى التشاد - بوتسوانا 3-2 تونس - الجزائر 3-صفر
المجموعة الثانية المغرب-البورندي 3-1 مصر-الكامرون صفر-3


نتائج مباريات الاثنين 22 جويلية 2019 :
المجموعة الاولى الجزائر - الكونغو الديمقراطية 3-صفر تونس - بوتسوانا 3-صفر
المجموعة الثانية المغرب - الكونغو 1 - 3 مصر - بوروندي 3 - صفر


نتائج مباريات الاحد 21 جويلية 2019 :
المجموعة الاولى الكونغو الديمقراطية - بوتسوانا 3-صفر تونس - التشاد 3-صفر
المجموعة الثانية الكامرون - الكونغو 3-صفر مصر - المغرب 3-1

  
  
     
  
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