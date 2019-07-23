ميناء حلق الوادي: حجز 15082حبة اكستازي

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 من ضبط أربعة أكياس تحتوي على 15082 حبة اكستازي مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيئ (بجهاز مضخم للصوت) على متن سيارة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم إلى تونس عبر ميناء مرسيليا.تم تحرير محضر في الغرض و إحالة المشتبه به والملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.