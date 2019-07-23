Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Ya-Leil-Yama  

ميناء حلق الوادي: حجز 15082حبة اكستازي

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - تمكنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 من ضبط أربعة أكياس تحتوي على 15082 حبة اكستازي مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيئ (بجهاز مضخم للصوت) على متن سيارة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم إلى تونس عبر ميناء مرسيليا.


تم تحرير محضر في الغرض و إحالة المشتبه به والملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.


  
  
     
  
cadre-7af3bfece708e857326dfcc80ce834f9-2019-07-23 20:39:39






0 de 0 commentaires pour l'article 186275



En continu

الثلاثاء 23 جويلية 2019 | 20 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:17 03:33
26°
 26° % 65 :الرطــوبة
تونــس 22°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
26°-2236°-2536°-2641°-2636°-24
  • Avoirs en devises
    16023,0

  • (23 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,21962 DT        1$ =2,87036 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 juill)   418,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563913676|186275 583|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires