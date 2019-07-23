Mardi 23 Juillet 2019



وات

- وصلت حصيلة تسمم مدعوين لوجبة عشاء حفل زفاف بمنطقة بوقرنونة بوشتاتة من معتمدية نفزة إلى 226 شخصا حتى ظهر اليوم الثلاثاء، حسب تأكيد المدير الجهوى للصحة بباجة، خميس الكعبي.ورجح نفس المصدر، في تصريح لمراسلة "وات"، أن تكون ظروف حفظ أكلة العشاء، وخاصة "الطاجين" فى حرارة مرتفعة، هي التي أدت، حسب استنتاجات أولية، إلى تعرض الأكلة إلى التعفن، مما تسبب فى تسمم هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين توافدوا على المستشفى المحلي بنفزة أمس الاثنين واليوم الثلاثاء.وقد تم رفع عينات من مختلف مكونات أكلة العشاء وعينات من ماء ينبوع "عين جارية" يتزود منها الأهالي، وعينات من الماء المتوفر عن طريق الجمعية المائية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها، ومن هناك تحديد أسباب التسمم بأكثر دقة.وأفاد المدير الجهوى للصحة بأن كل المتضررين قد تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفي المحلي بنفزة والمستشفى الجهوى بباجة، الذى تم توجيه 29 حالة إليه.