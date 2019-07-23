يوم إعلامي بجرجيس للتعريف بمشروع ''حاجتي بيك إيجا نعملوا افار'' لتحفيز التونسيين المقيمين في ايطاليا على الاستثمار في تونس

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- قدّمت اليوم المنظمة الدولية للهجرة في أولى لقاءاتها الإعلامية اليوم في جرجيس مشروعها "حاجتي بيك إيجا نعملو آفار affare" الذي أطلقته بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية منذ سنة ليتواصل طيلة ثلاث سنوات في ولايات مدنين وتطاوين وجندوبة والكاف لتحفيز التونسيين المقيمين بإيطاليا على الاستثمار وإقامة شراكات مع اصحاب مشاريع منتصبة بهذه الولايات.ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 9ر2 مليون اورو أي حوالي 3ر9 ملايين دينار إلى إحداث مواطن شغل جديدة عبر تطوير المشاريع واستقطاب التونسيين المقيمين بالخارج للاستثمار في بلادهم وفق ما ذكره بوكر بوريشة المسؤول على المشروع الذي أوضح أن إعداد هذا المشروع سبقته لقاءات مع تونسيين مقيمين في إيطاليا وإعداد خارطة لأماكن وجودهم بها ستقدّم لاحقا الى جانب إعداد قاعدة بيانات ستستقبل ترشّحات اصحاب المشاريع القائمة الذات والقابلة للتوسعة والتطوير بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر على ان تتواصل العملية 3 أسابيع يتم بعدها انتقاء 70 مشروعا وفق مقاييس مضبوطة.وستتمتع المشاريع المنتقاة بمرافقة طيلة سنة وبتكوين لاصحابها واعداد لقاءات مباشرة مع الراغبين في إقامة الشراكة معهم من التونسيين المقيمين بايطاليا ومنح المنظمة الدولية للهجرة هبة مالية ويتوقع بنجاح هذا المشروع النموذجي توسيعه بجهات اخرى.وستعقب هذه الحلقة الإعلامية حلقات مماثلة للتعريف بالمشروع بالولايات الاربع التي سيشملها المشروع بالتدخل وحلقات إعلامية أخرى في ايطاليا.ووفق منير الجامعي المندوب الجهوي للتونسيين بالخارج فان الشراكة باتت مهمة بين التونسيين المقيمين بالخارج مع المستثمرين في تونس لتطوير المشاريع وإضافة مواطن شغل جديدة، معتبرا أنها مبادرة أولى من نوعه تمكن من الاستفادة المثلى من إمكانيات التونسيين المقيمين بالخارج بايطاليا او بغيرها من الدول الأوروبية.