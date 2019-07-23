وزارة الصحة: جملة من القرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية منّوبة

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- أقر المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية منّوبة المنعقد بمقر وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 23 جويلية جملة من القرارات الهامة للنهوض بالقطاع الصحي بالولاية:• الانطلاق في الدراسات الخاصة بتطوير المستشفى المحلي بطبربة إلى مستشفى جهوي خلال سنة 2020.• الموافقة على إدراج مشروع بناء مستشفى متعدّد الاختصاصات بالمخطّط الخماسي المقبل 2021-2025.• إحداث وحدة الإسعاف الطبي المتنقّلة SMUR بالمستشفى المحلي بطبربة خلال سنة 2020.• التسريع في إتمام الدراسات الخاصة بتطوير مركز الصحة الأساسية حي النسيم بدوّار هيشر من صنف 2 إلى صنف 4.• عرض مراكز الصحة الأساسية المقترح تطويرها من صنف 2 إلى صنف 4 (مركز الدخيلة بمعتمدية طبربة ومركز برج التومي بمعتمدية البطان)، على اللّجنة الوطنية للإحداثات.• برمجة اقتناء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي IRM على ميزانية سنة 2020.• إقرار الجهة الصحية بمنوبة كوجهة انتداب عوض جهة نقل.• تدعيم الجهة الصحية بمنوبة بالموارد البشرية.