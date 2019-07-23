تصفيات كأس افريقيا 2021 :رزنامة مباريات المنتخب الوطني التونسي

Mardi 23 Juillet 2019



وات



الجولة الأولى والثانية : بين 11-19 نوفمبر 2019 .



- الجولة الثالثة والرابعة : بين 31 أوت و8 سبتمبر 2020 -

- أصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رزنامة تصفيات كأس إفريقيا للأمم في نسختها 33 والتي ستستضيفها الكامرون في جوان 2021 .و سيخوض المنتخب التونسي التصفيات ضمن المجموعة العاشرة مع منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الإستوائية حسب الرزنامة التالية :- الجولة الأولى : تونس - ليبيا .- الجولة الثانية : غينيا الإستوائية - تونس .الجولة الثالثة : تونس - تنزانيا .- الجولة الرابعة : تنزانيا - تونس .- الجولة الخامسة : بين 5 و 13 أكتوبر 2020 - ليبيا - تونس .- الجولة السادسة : بين 9 و 17 نوفمبر 2020 - تونس - غينيا الإستوائية .وترشح المنتخب الأول والثاني في الترتيب العام للمجموعة إثر نهاية مقابلات الجولات الستة .