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تصفيات كأس افريقيا 2021 :رزنامة مباريات المنتخب الوطني التونسي

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - أصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم رزنامة تصفيات كأس إفريقيا للأمم في نسختها 33 والتي ستستضيفها الكامرون في جوان 2021 .
و سيخوض المنتخب التونسي التصفيات ضمن المجموعة العاشرة مع منتخبات ليبيا وتنزانيا وغينيا الإستوائية حسب الرزنامة التالية :

الجولة الأولى والثانية : بين 11-19 نوفمبر 2019 .


- الجولة الأولى : تونس - ليبيا .
- الجولة الثانية : غينيا الإستوائية - تونس .


- الجولة الثالثة والرابعة : بين 31 أوت و8 سبتمبر 2020 -

الجولة الثالثة : تونس - تنزانيا .
- الجولة الرابعة : تنزانيا - تونس .
- الجولة الخامسة : بين 5 و 13 أكتوبر 2020 - ليبيا - تونس .
- الجولة السادسة : بين 9 و 17 نوفمبر 2020 - تونس - غينيا الإستوائية .


وترشح المنتخب الأول والثاني في الترتيب العام للمجموعة إثر نهاية مقابلات الجولات الستة .

  
  
     
  
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