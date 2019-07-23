هيئة الانتخابات تعلن عن انطلاق اعتماد ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار وعن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع لهذه الانتخابات

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي القائمات المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019، التي سيتم إجراؤها يومي 17 و18 أوت 2019.وأفادت بأنه يمكن للقائمات المترشحة والمقبولة نهائيا إيداع مطالب الاعتماد الجديدة الخاصة بممثليها، لدى الإدارة الفرعية للانتخابات بولاية الكاف بالنسبة الى بلدية السرس، والإدارة الفرعية للانتخابات بولاية القصرين بالنسبة الى بلدية العيون، والإدارة الفرعية للانتخابات بولاية باجة بالنسبة الى بلدية تيبار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 جويلية إلى غاية 9 أوت 2019.وأشارت الى أن هذا الإجراء، يستند الى أحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب، مثلما تم تنقيحه بمقتضى القرار عدد 3 المؤرخ في 10 أفريل 2017.وأكدت أن كافة بطاقات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة، المسندة بمناسبة الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018 ، صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 8 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 16 المؤرخ في 3 جوان 2019 ، والمتعلق برزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار لسنة 2019 .كما أعلنت الهيئة في بلاغ ثان لها، عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية في بلديات السرس والعيون وتيبار (17 و18 أوت 2019)، وذلك حسب الشروط التالية: - صفة الناخب - مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها - النزاهة والحياد والاستقلالية وأكدت أنه لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون : - مترشحا في الانتخابات - زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية - صهرا لأحد المترشحين - أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب - منخرطا بحزب سياسي - تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوي الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية).وبينت الهيئة المترشحين، الى توجيه ملفات الترشح إلى مقرات الهيئات الفرعية (على ألا يتم ذلك في أكثر من دائرة انتخابية)، وذلك بواسطة الإيداع المباشر كامل أيام العمل الأسبوعية خلال التوقيت الإداري، أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول، مع الإعلام بالبلوغ أو بالبريد السريع وذلك في ظرف مغلق يحمل عبارة "الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع البلدية الجزئية" في أجل أقصاه يوم 2 أوت 2019 .