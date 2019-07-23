عودة الفرجاني ساسي الى تدريبات نادي الزمالك المصري قبل ملاقاة نادي الاسماعيلي

Mardi 23 Juillet 2019



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- عاد الدولي التونسي فرجاني ساسي الى تدريبات فريقه الزمالك المصري بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كاس امم افريقيا ( مصر 2019) .واعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه النادي الإسماعيلي مساء غد الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 27 في البطولة المصرية على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.وضمت القائمة اللاعبين التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاز.