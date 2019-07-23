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قابس: إدراج المستشفى الجهوي بقابس ضمن قائمة الجهات ذات الأولوية من صنف ''أ''

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - تمّ بداية الشهر الحالي حذف المستشفى الجهوي بقابس من قائمة الجهات ذات الأولوية من صنف " ب" المنصوص عليها بالفصل 2 من مقرّر وزير الصحة المؤرّخ في 01 مارس 2016 وإدراجه ضمن قائمة الجهات ذات الأولوية من صنف " أ " المنصوص عليه بنفس الفصل وذلك بمقتضى مقرّر أصدرته وزيرة الصحّة سنية بن الشيخ يوم 05 جويلية 2019 تمّ بمقتضاه تنقيح مقرّر غرة مارس 2016.

ويمثّل هذا الإجراء واحدا من إجراءات عديدة أعلنت عنها وزيرة الصحة في المجلس الجهوي للصحة لولاية قابس المنعقد بمقر الوزارة يوم 20 جوان 2019 بهدف النهوض بالقطاع الصحي بالجهة ومعالجة الإشكاليات التي يتخبط فيها ومن بينها النقص الفادح في طب الاختصاص.


ويكتسي هذا الإجراء وفق ما ذكره لمراسل (وات) مدير المستشفى الجهوي بقابس الهاشمي لخرش أهمية ثابتة حيث أنّه سيشجّع أطباء الاختصاص على تأمين حصص الاستمرار بهذه المؤسسة الصحية الكبرى في جميع الاختصاصات وخاصة منها الاختصاصات الحساسة على غرار طب الأطفال والإنعاش والتخدير وجراحة الأعصاب وهي أقسام تفتقد لأطباء اختصاص يؤمّنون فيها الاستمرار.

يذكر أن المقرر المؤرخ في 01 مارس 2016 يتعلّق بتحديد الاختصاصات الطبية أو الجراحية المعنية والجهات ذات الأولوية وشروط ومدة العمل المطلوبة من الأطباء المتعاقدين في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.

  
  
     
  
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