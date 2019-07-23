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نهائي كأس تونس لموسم 2018-2019: غدا عملية القرعة لتحديد الضيف و المضيف

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها ستقوم بإجراء عملية قرعة تحديد الفريق الضيف و المضيف لطرفي الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم و الذي سيجمع فريقي النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي و ذلك يوم الاربعاء 24 جويلية 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور ممثلي الناديين .

و للتذكير فإن مباراة الدور النهائي للكأس ستدور يوم السبت 17 أوت 2019 بالملعب الأولمبي برادس .


وبلغ النادي الصفاقسي الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية (4-2) بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي.
وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (1-1).

وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في على مضيفه الملعب القابسي (2-1).

  
  
     
  
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