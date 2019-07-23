نهائي كأس تونس لموسم 2018-2019: غدا عملية القرعة لتحديد الضيف و المضيف

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها ستقوم بإجراء عملية قرعة تحديد الفريق الضيف و المضيف لطرفي الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم و الذي سيجمع فريقي النجم الرياضي الساحلي و النادي الرياضي الصفاقسي و ذلك يوم الاربعاء 24 جويلية 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور ممثلي الناديين .و للتذكير فإن مباراة الدور النهائي للكأس ستدور يوم السبت 17 أوت 2019 بالملعب الأولمبي برادس .وبلغ النادي الصفاقسي الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم عقب فوزه على الترجي الرياضي بالركلات الترجيحية (4-2) بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اللقاء الثاني للدور نصف النهائي.وانتهت المباراة في وقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل (1-1).وكان النجم الساحلي وصيف النسخة الماضية بلغ المباراة النهائية اثر تفوقه في على مضيفه الملعب القابسي (2-1).