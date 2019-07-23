وزير العدل يؤدي زيارة فجئية إلى كل من السجن المدني بالقيروان والسجن المدني بالهوارب ويقرر تخفيض عدد مساجين سجن القيروان إلى النصف

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي صباح اليوم زيارة فجئية إلى كل من السجن المدني بالقيروان و السجن المدني بالهوارب، أين عاين ظروف عمل الأعوان و إيداع المساجين.ووفق بلاغ لوزارة العل , اتخذ بالمناسبة مجموعة من القرارات العاجلة منها القرار الفوري بالتخفيض في عدد المساجين بالسجن المدني بالقيروان إلى حدود النصف والشروع في تهيئة الفضاء الخاص بالأعوان، كما أذن بتعزيز أسطول السيارات والتجهيزات الخاصة بسجن القيروان و سجن الهوارب ، فضلا عن تعزيز المؤسسة بالوسائل اللوجيستية الضرورية.ومن جهة أخرى أوصى الوزير باستحثاث نسق أشغال إعادة تهيئة السجن المدني بالهوارب في مختلف مراحلها والتي تقدر كلفتها الجملية بحوالي 11 مليون دينار.كما عاين الفضاء الجديد للأعوان، موصيا بالإسراع في تجهيزه والشروع في استغلاله.واختتم وزير العدل زيارته بمعاينة ثكنة " الكرمة " المزمع استغلالها كقاعدة لوجيستية لسجون الجنوب التونسي، مشدّدا على ضرورة الإسراع باستكمال البرنامج الوظيفي لهذا المشروع الجديد. وقد مثلت هذه الزيارات الميدانية فرصة للاستماع إلى مشاغل المودعين وللحوار مع الأعوان والإطارات .