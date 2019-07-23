بن عروس: خطة جهوية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- في إطار الاستعداد لعيد الأضحى تم خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس ، النظر في الإجراءات المرافقة والتدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المحيط في كامل معتمديات الجهة وذلك عبر تأمين خطة تدخّل جهوية لتجميع جلود الأضاحي ونقل الفواضل التي تتجمع بشكل كبير خلال هذه المناسبة الدينية.وبيّن المعتمد الأول للولاية محمد بن خليفة في تصريح لـمراسل(وات) اليوم الثلاثاء أنّ الجلسة التي ضمّت الى جانب ممثلين عن البلديات والجمعيات البيئية ومصالح الشرطة البلدية ، المدير العام للمركز الوطني للجلود والأحذية نظرت في برنامج موحّد يشمل كافة البلديات ويضبط التدابير الواجب اعتمادها لتأمين النظافة والمحافظة على البيئة بكافة مناطق الجهة والعمل على توفير كافة الآليات المادية واليد العاملة من اجل تجميع الجلود وتثمينها بالتنسيق مع المركز الوطني للجلود والأحذية وذلك تفعيلا للخطة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي.وتسعى الخطة الوطنية هذه السنة إلى تحقيق جملة من الأهداف لعل أهمها ، تجميع حوالي 50 بالمائة من الجلود بـ 12 ولاية من ولايات الجمهورية بعد أن اقتصرت عملية التجميع خلال السنة الماضية على ولايات إقليم تونس الكبرى هذا فضلا عن تشريك 50 جمعية ناشطة في المجال البيئي ومنظمة الكشافة التونسية والشرطة البيئية للتوعية والتحسيس من أجل إنجاح الحملة.وقد تمّ وفق ذات المصدر، تأكيد ضرورة تحديد نقاط بعينها لبيع الأضاحي بكافة معتمديات الجهة وتشديد الرقابة لمنع الانتصاب الفوضوي وتوفير المراقبة الصحية والبيطرية ووضع خطة لتأمين استمرارية عمل فرق النظافة خلال أيام العيد والحرص على رفع الفضلات المنزلية بصفة دورية ودعوة كافة الأطراف المتداخلة إلى توظيف كل الطاقات والإمكانيات المتاحة في مجال النظافة والمتابعة المستمرة للنقاط السوداء.وتمّ أيضا الاتفاق في نفس الصدد على تركيز أماكن لتجميع الجلود وتعهدت الأطراف المتدخلة بتوفير الكميات الكافية من مادة الملح لضمان عدم فساد هذه الكميات المجمعة قبل تحويلها الى المدابغ لاستغلالها الاستغلال الأمثل وحتى لاتصبح عبئا بيئيا على المواطنين برائحتها الكريهة .