دورة غستاد : مالك الجزيري ينهزم امام الاسباني خاومي مونار

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم الثلاثاء امام الاسباني خاومي مونار بنتيجة 2/1 (5/7 و 6/3 و 6/4) في الدور الاول لدورة غستاد السويسرية التي تقام مبارياتها على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 140ر586 الف دولار .وكان مالك الجزيري خسر مركزين في التصنيف العالمي الجديد الصادر امس الاثنين ليصبح في الصف 103 عالميا بينما يحتل منافسه الاسباني المركز 89 عالميا.