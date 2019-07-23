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دورة غستاد : مالك الجزيري ينهزم امام الاسباني خاومي مونار

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - انهزم لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم الثلاثاء امام الاسباني خاومي مونار بنتيجة 2/1 (5/7 و 6/3 و 6/4) في الدور الاول لدورة غستاد السويسرية التي تقام مبارياتها على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 140ر586 الف دولار .

وكان مالك الجزيري خسر مركزين في التصنيف العالمي الجديد الصادر امس الاثنين ليصبح في الصف 103 عالميا بينما يحتل منافسه الاسباني المركز 89 عالميا.


  
  
     
  
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