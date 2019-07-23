البرلمان: تركيبة الكتل بتاريخ 22 جويلية 2019

Mardi 23 Juillet 2019



باب نات

- أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة ليوم الاثنين 22 جويلية 2019 عن استقالة النائب يوسف الجويني من كتلة نداء تونس..* كتلة حركة النهضة : 68* كتلة الائتلاف الوطني : 45* كتلة حركة نداء تونس : 36* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15* الكتلة الديمقراطية : 12* كتلة الولاء للوطن : 10* كتلة الجبهة الشعبية :9* غير المنتمين إلى كتل : 22