البرلمان: تركيبة الكتل بتاريخ 22 جويلية 2019

Mardi 23 Juillet 2019
باب نات - أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الجلسة العامة ليوم الاثنين 22 جويلية 2019 عن استقالة النائب يوسف الجويني من كتلة نداء تونس..
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
* كتلة حركة النهضة : 68
* كتلة الائتلاف الوطني : 45
* كتلة حركة نداء تونس : 36
* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
* الكتلة الديمقراطية : 12
* كتلة الولاء للوطن : 10
* كتلة الجبهة الشعبية :9
* غير المنتمين إلى كتل : 22
وبهذه الكيفية تصبح تركيبة الكتل كالأتي :
* كتلة حركة النهضة : 68
* كتلة الائتلاف الوطني : 45
* كتلة حركة نداء تونس : 36
* كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 15
* الكتلة الديمقراطية : 12
* كتلة الولاء للوطن : 10
* كتلة الجبهة الشعبية :9
* غير المنتمين إلى كتل : 22
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Par:karimyousef (France )
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