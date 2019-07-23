المنستير: يوم جهوي لتوعية الحجيج يتوّج 310 ندوة محلية لفائدة 671 حاجا وحاجة في الجهة

Mardi 23 Juillet 2019
وات - توّج اليوم الجهوي لتوعية الحجيج الذي نظمته الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمنستير الثلاثاء بقصر العلوم بالمنستير 310 ندوة محلّية بإشراف الوعاظ المحليين مع عدد من الأئمة الخطباء لفائدة 671 حاجا وحاجة في الجهة وفق ما ذكره لمراسلة (وات) عبد الحميد البراري المدير الجهوي للشؤون الدينية.
وتمحورت التوصيات خلال هذا اليوم التوعوي حول مناسك الحج وأخلاق الحاج الذي لابّد له من التحلّي بالصبر لتحمل جملة من المشاق خلال أدائه مناسك الحج، والجوانب الصحية التي من أهمّها ضرورة التزام الحاج بتناول الدواء في حال كان يعاني من أي مرض وخاصة الأمراض المزمنة والتوقي من أشعة الشمس وضربات الشمس باعتبارها مميتة وشرب الكثير من الماء حسب عبد الحميد البراري.
ووقع إعلام الحجيج بأنّ الإقامة ستكون على الأغلب في غرف تتسّع لخمسة أشخاص سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال، ومدّهم بأكثر معطيات بشأن الحصول على وصولات لدفع قيمة الأدباش الزائدة على الوزن المسموح به، وغيرها.
وتمحورت التوصيات خلال هذا اليوم التوعوي حول مناسك الحج وأخلاق الحاج الذي لابّد له من التحلّي بالصبر لتحمل جملة من المشاق خلال أدائه مناسك الحج، والجوانب الصحية التي من أهمّها ضرورة التزام الحاج بتناول الدواء في حال كان يعاني من أي مرض وخاصة الأمراض المزمنة والتوقي من أشعة الشمس وضربات الشمس باعتبارها مميتة وشرب الكثير من الماء حسب عبد الحميد البراري.
ووقع إعلام الحجيج بأنّ الإقامة ستكون على الأغلب في غرف تتسّع لخمسة أشخاص سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال، ومدّهم بأكثر معطيات بشأن الحصول على وصولات لدفع قيمة الأدباش الزائدة على الوزن المسموح به، وغيرها.
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