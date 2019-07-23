إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا والقاء القبض على 7 أشخاص

Mardi 23 Juillet 2019
وات - تمكنت يوم امس الاثنين دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمهدية من إحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا والقت القبض على 7 أشخاص كانوا على متن مركب بحري في مستوى سواحل الجهة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان اعمارالموقوفين تتراوح بين 27 و34 سنة قاطنين بالجهة وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم من اجل تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة" .
من جهة اخرى جاء في ذات البلاغ ان دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس ضبطت 10 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة وبالتحري معهم إعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز.
وقد اذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بعد مراجعتها بمباشرة قضية عدلية في الغرض وإدراج منظم العملية بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان اعمارالموقوفين تتراوح بين 27 و34 سنة قاطنين بالجهة وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمهدية بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم من اجل تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة" .
من جهة اخرى جاء في ذات البلاغ ان دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقرقنة من ولاية صفاقس ضبطت 10 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة وبالتحري معهم إعترفوا أنهم حلوا بالجهة قصد المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا بعد التنسيق مع أحد منظمي عمليات الاجتياز.
وقد اذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة بعد مراجعتها بمباشرة قضية عدلية في الغرض وإدراج منظم العملية بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.
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Par:karimyousef (France )
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