قبلي: إعادة إحياء المهرجان الصيفي بليماقس بعد غياب دام سبع سنوات

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- تحت شعار " لمة الحنين لماضينا القديم" انطلقت صباح اليوم الدورة الخامسة للمهرجان الصيفي بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية بعد انقطاع تواصل منذ سنة 2012 وفق ما أكدته المكلفة بالاعلام في هذه التظاهرة رجاء الغيلوفي لـ"وات".وأشارت الغيلوفي في تصريحها إلى أن هذه الدورة التي ستمتد على امتداد ثلاثة أيام ستجمع في برنامجها بين العروض التراثية ولوحات الفروسية إلى جانب السهرات الفنية والصوفية.وأضافت أن هذا المهرجان الملتئم بقرية ليماقس التي تمثل بوابة قرى منطقة البحاير، يهدف إلى اثراء المشهد الثقافي بهذه الربوع التي تفتقر إلى أبسط المؤسسات والمرافق الترفيهية إضافة إلى إحياء ما تزخر به المنطقة من عادات وتقاليد وضمان التواصل بين الاجيال من اجل التعرف على نمط تعايش الاباء والاجداد مع الطبيعة الصحراوية للجهة وطرقهم في الاحتفال بعديد المناسبات وخاصة منها العرس التقليدي والفروسية.كما أكدت الغيلوفي أن أغلب فقرات هذه التظاهرة ستنتظم بساحة البلاد القديمة لما لها من رمزية تاريخية تجسد اللحمة والبساطة في العيش، مبينة أن افتتاح هذه الدورة كان صباح اليوم عبر تقديم بعض العروض التنشيطية للاطفال بهذه الساحة حيث تتولى بعض النسوة أيضا إعداد بعض الاكلات التراثية المعروفة في هذه الربوع لتكون عشية اليوم مخصصة للعرض المميز لهذه التظاهرة بعنوان " لمة ليماقسية"، وهي عبارة عن إعادة تجسيد للوحة الحياة البدوية التي تتخللها عروض الفروسية واللوحات الراقصة التقليدية ثم يفسح المجال لسهرة فنية بدار الشباب بالمنطقة يحييها الشاب سليم.ويتميز اليوم الثاني من المهرجان بتنظيم الدور نصف النهائي لدورة كرة القدم الخاصة بشباب قرى منطقة البحاير بهدف تكريس التقارب والتحابب بين الشباب وحثهم على التعاون والسعي المشترك للارتقاء بالمنطقة ليفسح المجال في سهرة هذا اليوم للعروض الصوفية مع حضرة عيساوية "تلمين".ويختتم المهرجان في يومه الثالث الذي سيتزامن مع الاحتفال بعيد الجمهورية بقرة تكريمية للمؤسستين الأمنية والعسكرية ثم سهرة فنية يحييها الفنان أحمد الماجري.