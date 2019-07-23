تفاوت بين الجهات في ما يتعلق بالبنية الاساسية في القطاع الصحي (تقرير)

Mardi 23 Juillet 2019



وات

- اظهر التقرير الاخير حول مؤشرات البنية الاساسية، تفاوتا هاما بين الجهات في مستوى مؤشرات البنية الاساسية في القطاع الصحي في تونس ولا سيما في مستوى عدد الاسرة المتوفرة في المستشفيات.فقد ابرز التقريرالسنوي، الذي اعده المعهد الوطني للاحصاء وشمل مؤشرات سنة 2017، ان عدد الاسرة بالنسبة ل1000 ساكن، رغم تحسنها خلال السنوات الاخيرة، لا تزال دون المعدل العالمي اذ تقدر ب1,8 في تونس مقابل معدل عالمي في حدود 2,7 سرير لكل 1000 ساكن.ومن خلال قراءة تحليلية للأرقام والمؤشرات الواردة في التقرير، يلاحظ تمركزا هاما لعدد الاسرة في اقليم تونس الكبرى الذي يضم لوحده 6059 سريرا اي 28 بالمائة من العدد الجملي للاسرة في البلاد وكذلك الشان بالنسبة للولايات الساحلية وصفاقس التي تضم مجتمعة 5249 سريرا اي 25 بالمائة من العددي الجملي في حين لا يتجاوز هذا العدد 1855 سريرا في اقليم الوسط الغربي و1732 سريرا في ولايات الجنوب الشرقي و1433 سرير في الجنوب الغربي و2351 في اقليم الشمال الغربي و2464 في ولايات الشمالي الشرقي.ويبقى الاستثمار في القطاع الصحي دون المأمول اذ لم يتطور عدد الاسرة في ظرف 24 سنة الا بـ 3ر2 بالمائة وهي نسبة تبقى ضعيفة مقارنة بالحجيات المتزايدة للموطنين في تونس.وبخصوص مراكز رعاية الصحة الاساسية فقد تطور عددها من 1730 مركزا سنة 1994 الى 2168 مركزا في سنة 2018، مسجلة بذلك تطورا بـ 438 مركزا.يذكر أن هذه الوثيقة تهدف الى عرض نتائج احتساب مؤشرات ظروف العيش والبنية الاساسية على صعيد الولايات بوسطيها البلدي وغير البلدي وتتعلق هذه المؤشرات بالماء الصالح للشرب والتطهير والكهرباء والمواصلات والانترنات ومكاتب البريد وكذلك الصحة والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة والشباب والسياحة والطفولة.