Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Awal-Hamsa  

شوقي الطبيب: الديوانة التونسية ادارة مرقمنة 100 بالمائة سنة 2022

Mardi 23 Juillet 2019

Mardi 23 Juillet 2019
وات - قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان " الديوانة التونسية ستكون ادارة مرقمنة 100 بالمائة في غضون سنة 2022 وذلك للتصدي أي شكل من أشكال الفساد ".
وأوضح خلال ندوة تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، في إطار الحملة التوعوية الثالثة الموجهة للجالية التونسية بالخارج، أنه ستتم رقمنة البضائع المحجوزة وإقامة ملتقى سنوي خاص بالديوانة لمتابعة ملف مكافحة الفساد وبعث "دليل اجراءات" خاص بالبضائع المحجوزة والبتات التي تثير الجدل لعدم شفافيتها بالإضافة إلى سوء التصرف في البضائع المحجوزة.

وكانت الديوانة التونسية قد تحصلت على جائزة أفضل مؤسسة عمومية يوم الخميس 18 جويلية 2019 وهي إحدى الجوائز التي منحتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي شملت ستة قطاعات مختلفة وهي البلديات والمؤسسات العمومية والتبليغ والبحث العلمي والصحافة والجمعيات.

وأثار حصول الديوانة التونسية على هذه الجائزة جدلا وتشكيكا وردود فعل سلبية في وسائل الاتصال الاجتماعي .

  
  
     
  
cadre-96830ae07f0aef15bd58b72eb80df664-2019-07-23 15:14:04






0 de 0 commentaires pour l'article 186230



En continu

الثلاثاء 23 جويلية 2019 | 20 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:18 19:36 16:16 12:33 05:17 03:33
33°
 33° % 36 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
33°-2336°-2436°-2640°-2637°-26
  • Avoirs en devises
    15991,4

  • (22 juill)
  • Jours d'importation
    90
  •              1 € = 3,22201 DT        1$ =2,86199 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juill)   586,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563897284|186230 670|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires